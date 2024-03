Tangenziale interna. La proposta di Italia Viva

Presentato alla stampa il progetto di tangenziale interna a Crema firmato Italia viva, "che tiene conto delle esigenze del traffico pesante, risolve il problema dei collegamenti, è meno costoso di quello che vorrebbe attuare l’amministrazione comunale e più idoneo alle esigenze moderne". Non poche le critiche all’amministrazione che, secondo i relatori convenuti alla conferenza stampa, non ha le idee chiare. A partire dai costi. "Come Italia Viva promuoveremo anche un’interpellanza in regione per conoscere come mai sono stati affidati sette milioni di euro senza che ci sia un progetto" ha detto Simone Beretta. Il progetto è stato presentato dall’architetto Enzo Bettinelli, che ha evidenziato come il tratto proposto passi al di là del cimitero di Santa Maria, serva la zona industriale e porti il traffico fino al rondò della nuova 591 per un totale di 3.5 chilometri. Ha un costo di 10/12 milioni di euro. P.G.R.