Supermercato sull’ex Majorca. Due osservazioni

Sono due le osservazioni pervenute entro i termini per il piano attuativo che trasformerà il vecchio dancing Majorca in supermercato da mille metri quadrati ed altri negozi oltre ad un maxi posteggio davanti: una, presentata da un privato cittadino codognese, chiede espressamente di salvare la storica insegna che campeggia in cima alla balera nella zona del vecchio ingresso, mentre l’altra, messa nero su bianco dalla Provincia di Lodi, si è espressa sulla compatibilità al piano territoriale di coordinamento (Ptcp). "Si preservi l’iconica insegna con la scritta Majorca - si spiega nell’osservazione -. Occorre toglierla, ripulirla e sistemarla e, a lavori terminati, collocarla su un sostegno ad un’altezza di sicurezza, all’interno del nuovo parcheggio. A memoria futura, si chiede di collocare alla base una targa con l’iscrizione che ricordi la nascita del dancing e l’importanza che ricopriva nell’ambito del mondo dello spettacolo degli anni Settanta-Ottanta".

Infatti, aperta nel 1971, la discoteca divenne punto di riferimento per artisti di altissimo livello del calibro di Mal, New Trolls, Dik Dik, Patty Pravo, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Ornella Vanoni, Orietta Berti, Sandro Giacobbe, Claudio Baglioni, Riccardo Cocciante, Pooh, Walter Chiari, Gino Bramieri, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. La Provincia chiede solo che, nella fase di cantiere, sia salvaguardato il bosco naturale di robinie confinante con la parte sud ovest dell’area di intervento. Il Comune, nel contesto della convenzione, tra oneri cash e opere compensative, beneficerà della riqualificazione della pista ciclabile lungo viale Marconi e della creazione di una nuova pista ciclabile “bianca” tra viale Marconi e il Parco Zinghetto. Ora l’argomento sarà trattato nel Consiglio comunale del 29 febbraio. M.B.