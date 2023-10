Supermercato all’ex Majorca: apertura possibile tra un anno

Sarà il 18 gennaio prossimo il termine finale dell’iter amministrativo relativo al progetto di riconversione dell’ex dancing Majorca in supermercato, negozi ed un bar. Da quella data, quindi, l’intervento di trasformazione del sito di viale Marconi potrà prendere corpo e non è escluso che tra l’abbattimento della vecchia discoteca inaugurata nel 1971 e la nascita del nuovo complesso commerciale possano passare pochi mesi. L’inaugurazione potrebbe avvenire tra l’estate e l’autunno del 2024. A fine ottobre, la documentazione relativa al progetto passerà ancora in Consiglio comunale e poi inizieranno i tempi tecnici per il deposito, le osservazioni e le eventuali controdeduzioni. Il Comune, dall’anno prossimo, potrà disporre di circa mezzo milione di euro, frutto degli oneri di urbanizzazione. Secondo il progetto, nell’area dell’ex dancing sarà realizzato un posteggio pubblico da 265 posti mentre la nuova struttura commerciale si estenderà per 4500 metri quadrati, dotata di pannelli solari: il supermercato ne occuperà solo mille. Gli altri 3.500 metri saranno venduti o affittati ad altri operatori. M.B.