Sul ring gli studenti di sette scuole e quattro vacche. Ha vinto l’istituto professionale Merli del capoluogo

Ieri mattina il ring della Fiera di Codogno ha ospitato una gara di valutazione delle vacche organizzata dal Dairy Club Milano-Lodi con Agafi Attività Giovani Allevatori Frisona Italiana. Partecipavano gli studenti delle seguenti scuole, elencate dal primo all’ultimo classificato: Istituto professionale Merli di Lodi; Istituto di istruzione superiore Dandolo di Bargnano di Corzano; Afgp Bonsignori di Remedello; Itas Gallini di Voghera; Itas Tosi di Codogno; Itas Stanga e Itas Pastori di Brescia. Gli studenti, divisi in squadre, dovevano fare una classifica di quattro vacche ordinandole a partire da quella che più si avvicinava ai canoni morfologici dell’ideale di razza frisona italiana. Per poi mettere in scala le altre, motivando le scelte. I ragazzi hanno ricevuto un punteggio più alto quanto più si avvicinano alla graduatoria ufficiale e in base a come riescono a esporre le loro idee.