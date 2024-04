Successi e pergamene. Boom di tutti i risultati a confronto con il 2023. E tanti agenti premiati

Una rosa gialla in dono, all’ingresso del Castello Bolognini di Sant’Angelo Lodigiano, alle donne che hanno partecipato alla Festa della polizia di Stato. La cerimonia è iniziata così. Il questore Pio Russo ha condiviso il bilancio dell’ultimo anno, partendo dai 32.166 identificati (31.927 nel 2023) e dagli 8.160 veicoli controllati (9.466). "In particolare nel territorio di Sant’Angelo abbiamo effettuato quattro arresti in flagrante, tre fermi di polizia giudiziaria e due denunce a piede libero – ha ribadito Russo – Nello stesso comune sono state contestate otto violazioni amministrative e una sospensione di licenza a un esercizio pubblico. Prosegue il fenomeno della violenza domestica, come la nostra sensibilizzazione nelle scuole".

In tutto il Lodigiano sono state arrestate 44 persone e denunciate 65, contro i 19 arresti e i 285 indagati del 2023. Gli agenti hanno sequestrato 5,5 chili di droga ed eseguito 52 perquisizioni. Sono stati emessi 88 fogli di via e 43 avvisi orali, di cui due a minorenni, 63 ammonimenti e 12 Daspo, 9 proposte di Sorveglianza speciale. Quattordici gli incontri organizzati nelle scuole su bullismo, cyberbullismo, educazione alla legalità e all’uso consapevole dei social network. Sono stati rilasciati 7.200 permessi di soggiorno (nel 2023 erano stati 620), emanati 68 ordini di accompagnamento e 8 accompagnamenti di stranieri al Centro per il rimpatrio. Rilasciati 11.983 passaporti (9.506 nel 2023) mentre i controlli amministrativi negli esercizi pubblici hanno prodotto 106 violazioni amministrative e 4 sospensioni di licenze.

La Polizia ferroviaria ha lavorato con 1.022 pattuglie: 11.120 persone identificate, 5 arrestati, 38 denunciati a piede libero, 43 esposti acquisiti. La Stradale ha impiegato 4.515 pattuglie per sorvegliare strade e autostrade, con 20.446 veicoli controllati e 31.121 persone identificate, 12.556 violazioni del Codice della strada accertate, 386 patenti ritirate, 839 incidenti rilevati.

Ieri sono stati premiati i poliziotti Emanuele Perteghella, Luca Ciotti e Antonio Delicato; Luca Zangreilli, Rosario Conti, Federico Caramagno; Alfredo Gasparini; Alessandro Arnesano, Massimiliano Pezzetti, Giuseppe Marchese, Marco Amato; Dante Antonio Di Capua; Gianluca Zangrandi e Cristina Mezzadri. Consegnato un riconoscimento al prof Massimo Casiraghi e al suo studente Leonardo Bassanini per aver sventato il furto di una borsa nella Chiesa delle Grazie di Lodi; e al presidente della Provincia Fabrizio Santantonio, che ha soccorso un uomo minacciato sotto casa.