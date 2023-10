Struttura attesa dalle famiglie. Via ai lavori del primo nido: "Così colmiamo una lacuna"

Presto la piccola San Fiorano avrà il proprio asilo nido. Al momento il Comune ne era sprovvisto e i genitori bisognosi del servizio si appoggiavano alla vicina Codogno. Ma ricevere assistenza sotto casa per molti, senza magari doversi spostare a lungo in auto, resta un sogno che presto diventerà realtà. Ieri, infatti, il sindaco Mario Ghidelli ha comunicato il via dei lavori di realizzazione del primo e nuovo asilo nido del paese. La struttura sorgerà nel parco della scuola dell’infanzia di via Negri e potrà ospitare un massimo di 15 bambini.

"Si tratta di un’opera molto attesa dalle famiglie che, al momento, mancando il servizio in paese, si appoggiano alla vicina Codogno – spiega il primo cittadino soddisfatto –. Dopo una lunga attesa ci siamo! Come da cronoprogramma, è iniziata la costruzione del nuovo asilo nido, un’opera molto significativa per San Fiorano, poiché il nostro paese si arricchisce di una struttura importante per le famiglie, come supporto al percorso di crescita dei figli". "Come amministrazione siamo molto contenti di aver ottenuto i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza – prosegue il sindaco –. Il progetto si aggiunge alla costruzione del refettorio della scuola primaria, i cui lavori inizieranno dopo la metà di ottobre. Il nuovo asilo costerà in totale 456mila euro, ma solo 30mila saranno a carico dell’ente". Pertanto da settembre 2024, chi avrà la necessità, potrà portare i propri figli nel nuovo asilo. Il paese diventa così sempre più a misura di famiglia, nella speranza di accogliere sempre più residenti ed espandersi.