Stralegnanese, festa dello sport: record di runner per il Centenario

Legnano (Milano) – La U.S. Legnanese 1913 ha inaugurato la stagione del running. A dare il via alla gara podistica, aperta a tutti gli appassionati di corsa, il sindaco Lorenzo Radice insieme al presidente della Famiglia Legnanese Gianfranco Bononi. Erano oltre 1.500 i runners alla partenza della StraLegnanese, con al seguito la fanfara dei bersaglieri di Legnano, presente poi in largo Tosi. Due i percorsi: quello da 5 chilometri e quello da 10, con mezza città chiusa al traffico, grazie alla presenza sul tracciato di una dozzina di agenti della polizia locale e di 35 volontari della Protezione civile, dell’Associazione nazionale carabinieri e polizia di Stato, oltre ai medici e paramedici della Croce rossa, presente anche con i soccorritori in bici.

Un’edizione speciale quella andata in scena nel 2024, per il Centenario della città di Legnano, con i corridori che sono passati accanto ai monumenti e ai luoghi principali della città: Palazzo Malinverni, Castello, Manifattura, il Guerriero, piazza San Magno. I primi classificati nella 10 km sono stati Stefano Casagrande, seguito da Luca Venier e Marco Bellucco. Per le donne: Maria Olivia La Rosa, Alice Vittoria Fusco e Giulia Franzi. Nella 5 Km, tra gli uomini, Silvio Stella ha preceduto Lorenzo Pastori e Matteo Caccia. Tra le donne, Maria Cecilia D’Andrea è stata seguita da Carolina Roveda e Francesca Morena Caruso. Premiati i gruppi più numerosi come Camminata Metabolica, con 60 partecipanti, Celesta con 33, Nwa con 26, Avisport Legnano con 23, Hypers con 21, Erf con 20, Pomini Lrm con 11 e Gruppo Celeste. Presenti anche molti bambini, col percorso che si è snodato anche all’interno del parco Castello.

La Stralegnanese per il Centenario ha messo a disposizione anche una maglia tecnica celebrativa, un’edizione a tiratura limitata nera e oro: il nero, che richiama uno dei colori distintivi della blasonata ultracentenaria società sportiva; l’oro, che ricorda l’importanza della celebrazione di quest’anno. A sottolineare invece l’attenzione e l’impegno della U.S. Legnanese 1913 per la sostenibilità aziendale, speciale e interamente in legno riciclato, la medaglia per il centenario ideata per questa irripetibile occasione.