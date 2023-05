“Stanze di primavera” a Palazzo Trivulzio

Le porte di Palazzo Trivulzio a Codogno, la storica dimora privata di via Galilei, si apriranno di nuovo nei giorni 12, 13 e 14 maggio per la seconda edizione de “Le Stanze di Primavera“, mostra mercato di artigianato, eccellenze gastronomiche e florovivaistiche. Sarà prevista la presenza di circa quaranta espositori provenienti da diverse parti d’Italia. La tre giorni sarà aperta simbolicamente da una danza hawaiana dei bambini della materna Garibaldi la cui scuola confina con il cortile della villa e che i bimbi hanno potuto visitare, grazie alla disponibilità dei padroni di Villa Trivulzio, solcando la porta che divide le due proprietà. Nel corso dell’evento ci saranno installazioni, incontri e momenti d’intrattenimento: venerdi alle 18 si terrà l’inaugurazione della mostra “Donne“ di Marco Solzi mentre sabato 13 alle 17,30 ci sarà la presentazione del libro di Elena Casiraghi “I super alimenti, i cibi che fanno bene a noi e al nostro pianeta“. Domenica alle 18 aperitivo in musica con il Duo Diamanti. I biglietti costeranno cinque euro, gratuiti per i ragazzi fino ai 14 anni e per i disabili. Parte del ricavato sarà devoluto alla Cooperativa Amicizia.