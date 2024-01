Spesa “gratis” al super. Quattro denunce

Nei giorni scorsi sono stati identificati e denunciati due donne e due uomini di età compresa da 22 a 28 anni, tutti pregiudicati. Il 21 novembre due donne erano entrate nel supermercato e avevano messo merce in un carrello, passando le casse senza pagare. Al suono dell’allarme erano fuggite, abbandonando il carrello e la merce, ma sotto i giubbotti avevano nascosto cosmetici per 360 euro. Avevano raggiunto un’auto sulla quale c’erano due complici ad attenderle e si erano dileguate. Le telecamere però avevano ripreso la targa della vettura e i carabinieri sono risaliti alla proprietaria, una donna con numerosi precedenti per furto nei supermercati. Oltre a lei i militari hanno identificato anche gli altri tre complici che sono stati riconosciuti dal personale del supermercato e filmati dalle telecamere. Tutti sono stati denunciati per furto aggravato.Pgr