Spaccate nella notte. Due negozi nel mirino

Spaccate notturne, presi due presunti ladri. Notte movimentata, tra lunedì e martedì, in città con due colpi portati a termine in pieno centro storico ma con un finale positivo: i malviventi, senza documenti, ieri pomeriggio, sono stati pizzicati mentre si trovavano all’interno di un garage e sono stati portati in caserma per gli accertamenti. Secondo quanto appreso sarebbero stati denunciati e fondamentali sono risultate le immagini delle telecamere del comune sparse per il “cuore“ della città. Gli occhi elettronici infatti hanno immortalato le incursioni o comunque le fasi di fuga e di arrivo dei due “manolesta“ che hanno distrutto la vetrina del negozio Sanital, ubicato all’angolo tra via verdi e piazza Cairoli , e tentato, ma non riuscendovi, a penetrare all’interno del negozio di vestiti in piazza XX Settembre, all’ombra della chiesa parrocchiale. Al negozio di articoli sanitari sono riuscitia trafugare il fondo cassa. Grazie alle indagini di Polizia Locale e carabinieri, i due sono stati stanati.