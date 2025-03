Spaccata e furto nel negozio di attrezzi agricoli

MEDE (Pavia)

Una station wagon in retromarcia ha sfondato la vetrata verso le 23 di sabato. Tutto ripreso nelle immagini della videosorveglianza, acquisite dai carabinieri per le indagini. La sirena dell’antifurto è scattata subito, ma i malviventi non hanno desistito pur avendo i minuti contati per fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Tre uomini incappucciati sono scesi dall’auto e sono entrati nel negozio di attrezzature agricole Elifed, in via Fratelli Cairoli, specializzato nella vendita, ricambi e assistenza di motoseghe, forestale e giardinaggio.

Hanno arraffato quello che sono riusciti, in particolare motoseghe, anche se gli attrezzi portati via dal negozio sono ancora in fase di quantificazione. Un bottino e un obiettivo anomalo per la modalità del furto, con spaccata, più frequente ai danni di bar-tabaccherie per le sigerette o dei supermercati per i soldi in cassaforte.

S.Z.