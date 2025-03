Sottopasso da riqualificare. Rfi: "Lavori dopo Pasqua"

Il sopralluogo avvenuto ieri mattina alla presenza dei tecnici di Rfi ha permesso di cristallizzare dettagli del prossimo cantiere di ristrutturazione del sottopasso pedonale di via Borsa: infatti i funzionari delle ferrovie hanno confermato che manderanno gli operai appena dopo Pasqua. È dunque conto alla rovescia per l’inizio dell’intervento da circa 300mila euro finanziato con soldi messi a disposizione da Rfi. In questa fase la Giunta porterà la nuova convenzione in Consiglio comunale per essere votata. Con i nuovi termini messi nero su bianco, i lavori entreranno nel vivo e dovranno necessariamente durare tre mesi e comunque non oltre l’inizio del prossimo anno scolastico a settembre.

Il lavoro di ristrutturazione prevede la chiusura totale del tunnel con la predisposizione di una percorso alternativo mentre l’opera cambierà volto e renderà più sicuro e funzionale il budello sotto i binari: i muri saranno impermeabilizzati con iniezioni di resina, sarà realizzato un nuovo intonaco, la nuova canalizzazione delle acque, la posa delle piastrelle, la nuova illuminazione e la tinteggiatura. Si chiude dunque un iter iniziato tempo fa con l’ipotesi di costruire un nuovo sottopasso, circostanza che non sembrava ipotetica visto che Rfi aveva già messo nero su bianco un progetto preliminare: l’unico ostacolo fu il reperimento delle risorse (ci sarebbero voluti dai tre ai quattro milioni di euro).

M.B.