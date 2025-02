Sos dei ciclisti: all’ex Peveralli c’è un pericolo

"Viabilità pericolosa all’intersezione tra le vie Adda, Crema e Caduti di Russia a Casalpusterlengo, abbiamo chiesto al sindaco Elia Delmiglio di intervenire!". Pierangelo Ferrari, presidente della Federazione italiana amici della bicicletta casalina, ha scritto al primo cittadino: "Serve attenzione su una situazione di potenziale pericolo per la viabilità, dovuta alla recinzione del cantiere dell’ex Peveralli. Si evidenziano criticità connesse allo stato e alla manutenzione della recinzione perimetrale del cantiere". "E dato che amministrazione comunale e proprietà ci stanno lavorando – aggiunge –, mi permetto di chiedere di migliorare la sicurezza viabilistica in corrispondenza della curva fiancheggiata dalla recinzione del cantiere, costituita da pannelli di legno, che limitano molto la visibilità dell’area, rendendo la curva cieca. Si suggerisce di sostituirli con reti metalliche, in modo da garantire una migliore visibilità". P.A.