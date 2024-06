Si schianta contro due auto. È gravissima

Prima il terribile incidente poi la corsa al San Matteo. È ricoverata in gravissime condizioni una donna di 60 anni, che mercoledì sera ha perso il controllo della sua auto e si è schiantata frontalmente contro due veicoli che si trovavano in sosta senza nessuno a bordo. Il grave sinistro si è verificato alle 21, quando la donna residente a Garlasco a bordo della sua Mercedes Classe A stava percorrendo via Delcroix in centro al paese. Improvvisamente la 60enne ha perso il controllo ed è andata a sbattere prima contro un palo segnaletico che ha abbattuto e poi ha centrato una Toyota C-Hr e una Toyota Yaris che erano in parcheggiate sull’altro lato della strada e sono rimaste fortemente danneggiate. Non si può escludere che alla base dell’incidente possa esserci un malore improvviso che non ha più permesso alla donna di controllare il volante. Saranno i carabinieri di Garlasco, che sono intervenuti per effettuare i rilievi, a fare chiarezza. Sul luogo dello scontro, intanto, sono arrivati anche i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 con un’ambulanza della Croce garlaschese e un’automedica. Dopo le iniziali manovre di primo soccorso prestate sul posto, la donna è stata caricata in ambulanza e portata al San Matteo in codice rosso dove si trova ricoverata in pericolo di vita.

E anche a Ruino mercoledì sera si è verificato un incidente: alle 20 un agricoltore si è ribaltato con il trattore. L’uomo di 39 anni è entrato in un campo e, nel momento in cui si è avvicinato all’argine di un fosso, il terreno ha ceduto e il pesante mezzo agricolo si è ribaltato con l’agricoltore a bordo. In questo caso per soccorrere il 39enne da Pavia si è alzata in volo l’eliambulanza che ha raggiunto le colline e poi ha trasportato l’uomo al policlinico San Matteo in codice giallo. Dovrebbe aver riportato fratture.M.M.