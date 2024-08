Servizio scuolabus “ristretto“. Mezzo più piccolo ma più fermate. Priorità a chi risiede in periferia

Nuovo piano a San Rocco al Porto per il trasporto scolastico riferito alla scuola primaria e alla secondaria di primo grado. Meno posti, con requisiti di accesso e più facilità di movimento, tenuto conto dell’utilizzo di un mezzo più piccolo. Ma anche nuove fermate. Intanto è in corso la procedura per selezionare il nuovo gestore del servizio per il triennio. Le principali modifiche, volte a migliorare l’efficienza e a garantire la sicurezza, riguardano: la creazione di un percorso periferico con fermate e punti di raccolta specifici, la definizione di stop dei bus all’interno del centro abitato, una sola corsa per il tragitto di andata per la scuola dell’infanzia, per quella primaria e per la secondaria di primo grado, un unico percorso di ritorno per la scuola dell’infanzia e per quella primaria, un viaggio di ritorno della scuola secondaria di primo grado, l’utilizzo di mezzi di minore dimensione (massimo 24 posti) con la conseguente riduzione dei posti disponibili e la necessità di selezionare i beneficiari, in base a determinati criteri.

Avranno quindi priorità gli alunni che abitano in periferia o in aperta campagna. In caso di parità, viene considerata la condizione lavorativa di entrambi i genitori e il minor reddito ai fini Isee. Infine verrà data la priorità ai fratelli e sorelle dei minori già inseriti in graduatoria. All’andata le fermate saranno nelle seguenti strade: via Papa Giovanni XXIII, via Noceto, via Gramsci, Cascina Arioli, Cascina Cantaranella, via I° Maggio, Cascina Corvi, via Monsignor Mezzadri, via Roma, via Don Minzoni, via Leonardo da Vinci, via Martiri della Libertà.