Servizio civile, tre posti disponibili alla Croce rossa. Iscrizioni sul sito del ministro entro il 18 febbraio

Servizio civile, disponibili tre posti alla Croce rossa di Codogno. Lo annuncia la presidente Gesuina Fusari, sperando di trovare nuove leve. "A dicembre il ministero delle Politiche giovanili ha pubblicato il bando per il servizio civile universale, da effettuarsi tra settembre 2025 e settembre 2026. Il comitato di Codogno ha ricevuto l’assegnazione di tre posti. Possono accedere al servizio civile persone regolarmente soggiornanti in Italia, di età compresa tra 18 e 28 anni – chiarisce –. È previsto un impiego di 25 ore settimanali e un rimborso mensile di 507,30 euro". I candidati, dopo colloquio selettivo, seguiranno percorsi formativi nell’area del trasporto sanitario e al termine conseguiranno la qualifica regionale (Areu) di Addetto al Trasporto Sanitario. In seguito potranno eseguire le attività previste in due progetti. Iscrizioni sul sito del ministero entro il 18 febbraio.