Serafini a caccia del bis: scatta la raccolta firme

Il sindaco di Massalengo Severino Serafini (nella foto) tenta il bis. E domani dalle 9 alle 12, è previsto, in piazza della Pace, il gazebo per la raccolta firme a sostegno della sua lista “Uniti in Massa“. Petizione finalizzata alla presentazione della lista in prefettura per poter ufficialmente partecipare alla tornata elettorale del 14 e 15 maggio. La compagine è composta per metà da persone che in questi anni hanno fatto parte della Giunta, con l’affiancamento di nuovi candidati.

"Cinque anni sono volati, uniti, con passione, impegno e tanto lavoro. La nostra lista civica si presenta nel segno della continuità, con l’esperienza di coloro che in questo mandato si sono messi al servizio della comunità, ma anche con l’energia di nuove persone che hanno aderito al nostro progetto", dichiara il primo cittadino uscente. "La sottoscrizione a supporto della nostra lista è un momento fondamentale – dichiarano gli esponenti del gruppo – per proseguire con il progetto di questi anni, una dimostrazione di buon governo e di attenzione per Massalengo e per la nostra comunità. Vi aspettiamo per scambiare idee e pareri". L’appuntamento successivo si terrà all’auditorium per la presentazione ufficiale dei membri della lista. La data sarà comunicata nei prossimi giorni.P.A.