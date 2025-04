Sequestrati 12.200 articoli non conformi alle leggi

Scoperti dodicimila e duecento prodotti di ferramenta ritenuti “non sicuri” in un negozio del capoluogo di provincia, scatta il maxi sequestro. Alla ditta controllata, che è stata anche segnalata alla Camera di Commercio di Lodi, è stata verbalizzata una sanzione che, se sarà applicata a pieno regime (dipende dalle ulteriori verifiche incrociate degli gli organi competenti), sarà di oltre 25.800 euro. Il blitz è stato messo a segno nei giorni scorsi a Lodi, dalla guardia di finanza del comando provinciale, che sta controllando i negozi a tappeto e procederà anche nei prossimi giorni con questo genere di servizi. La finalità di queste verifiche è tutelare gli operatori commerciali attenti al rispetto di tutti i requisiti previsti dalle leggi e che potrebbero invece subire conseguenze negative a causa un mercato “inquinato” da merce non conforme. Il controllo ha interessato, in particolare un’attività di Lodi in cui sono stati trovati articoli di ferramenta, prodotti in legno e oggettistica varia di utilizzo domestico. Gli articoli sono "risultati non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale" e quindi sono stati sequestrati amministrativamente. Le confezioni erano sprovviste delle informazioni minime obbligatorie previste dalla normativa vigente.

