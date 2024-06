Scopre i ladri in casa, donna riesce a metterli in fuga urlando

Tentano un furto in pieno giorno, ma vengono scoperti dalla proprietaria di casa e devono fuggire. Rocambolesco episodio, nella giornata di martedì, nella zona adiacente a via Borgonuovo a Maleo quando, attorno alle 11, ignoti hanno preso di mira un’abitazione. Hanno puntato dritto su una casa un po’ distante dal centro, pensando che in casa non ci fossero i proprietari. Dopo essere entrati nel perimetro della proprietà, hanno forzato una porta finestra e sono entrati all’interno dell’abitazione. Non sapendo però che in casa c’era la proprietaria che, sentiti alcuni rumori, ha cercato di capire a cosa fossero dovuti. Ha fatto alcuni passi passando da un ambiente all’altro ed ha scoperto che si trattava di ladri che stavano portando a termine il colpo. La donna, alla vista degli sconosciuti, si è messa ad urlare e i malviventi, vistisi alle strette, hanno abbandonato la casa senza ulteriori indugi. Subito è stato chiamato il 112 e, pochi minuti dopo, sono arrivate sul posto due pattuglie dei carabinieri che si sono messe sulle tracce dei ladri in fuga, battendo palmo a palmo tutta la zona circostante.

M.B.