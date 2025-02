Scoppia una gomma in autostrada: camionista salvo per miracolo

Somaglia (Lodi), 18 febbraio 2025- Pneumatico di autoarticolato scoppia in autostrada durante la marcia, conducente salvo per miracolo.

Brutta avventura per un camionista di 36 anni che, all’alba del 18 febbraio 2025, ha avuto un incidente stradale col suo mezzo pesante. I problemi sono stati segnalati lungo il tratto Casalpusterlengo – Basso Lodigiano dell’Autostrada del sole, in direzione Bologna.

L’uomo ha avvertito lo scoppio di un pneumatico ma, nonostante fosse in marcia, è riuscito sia a tenere dritto il veicolo senza ribaltarsi,sia a non colpire gli altri mezzi in transito o altri ostacoli. Questo finché il veicolo si è fermato, di traverso occupando due corsie su tre. Sono presto arrivati in suo aiuto gli agenti della polstrada, che hanno gestito la viabilità nella parte di autostrada rimasta sgombra e i sanitari del 118. In particolare, si sono occupati dell’autista gli operatori della Croce rossa di Codogno e il personale dell’automedica. Il 36enne, spaventato e ferito lieve, non corre pericolo di vita ed è stato accompagnato, per una visita, all’ospedale di Codogno. I vigili del fuoco, intanto, arrivati dal comando provinciale di Lodi, con una autopompa e una autogru, hanno messo in sicurezza l’autoarticolato che, a seguire, è stato rimosso. Al loro arrivo il conducente era già con i sanitari. Ci sono stati rallentamenti.