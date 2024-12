Scoperti in stazione con l’hashish. Sei giovani nei guai

"C’è una rissa in stazione" ma all’arrivo della polizia spunta droga tra giovanissimi. Continua il contrasto della Questura allo spaccio di droga e alla violenza in stazione. Giovedì pomeriggio, nel corso di una ispezione antidroga della squadra mobile, svolta allo scalo ferroviario di Lodi e avvenuta con una unità cinofila, sono stati pizzicati e sanzionati amministrativamente, per il possesso totale di 100 grammi di hascisc, sei ragazzi. Si trovavano nella zona della biglietteria, uniti in un piccolo gruppo e il loro atteggiamento era sospetto, come stessero facendo qualcosa da nascondere. La polizia ha quindi voluto vederci chiaro e non lasciare nulla al caso. Così, con l’aiuto dei cani e con il supporto di agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, arrivati in stazione nel frattempo, per la segnalazione di una rissa mai avvenuta, la squadra mobile ha controllato i giovani. Erano sei ragazzi, che sono stati quindi identificati. A quel punto è spuntata la droga,che è stata sequestrata ed è scattata una sanzione amministrativa per tutti i presenti. Da parte loro non c’è stata alcuna particolare reazione all’accertamento e tutto si è risolto senza ulteriori conseguenze.

P.A.