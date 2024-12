Scontri tra gang rivali in città: "Servono più forze dell’ordine in vista delle festività"

"Blindare" la città durante l’imminente periodo festivo di dicembre. È la richiesta che arriva dall’amministrazione comunale ed indirizzata al prefetto di Lodi. Proprio ieri mattina, il sindaco di Casalpusterlengo, Elia Delmiglio ha scritto al massimo rappresentante dello Stato sul territorio, chiedendogli di "rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e quindi i relativi controlli". Per il primo cittadino, "le imminenti festività natalizie richiamano in città numerosi giovani, soprattutto nel fine settimana" e alla luce anche degli ultimi episodi che Delmiglio cita nella missiva ("recentemente, purtroppo, la nostra città è stata teatro di un’aggressione che ha visto coinvolte numerose persone di origine straniera, creando allarmismo ta la cittadinanza"), la richiesta è quella di alzare il livello del controllo sul territorio.

"Già nelle scorse serate si è avuto modo di constatare alcuni assembramenti sospetti che solo il pronto intervento delle forze dell’ordine ha impedito sfociassero in episodi violenti o di disturbo alla tranquilla convivenza" ribadisce il sindaco, facendo riferimento implicito alla serata di sabato quando si è sfiorato il secondo round tra cittadini egiziani ed ecuadoregni che, già lunedì scorso, se le erano date di santa ragione con mazze ferrate, bastoni e chiavi inglesi.

Infatti, durante il week end, il tam tam su Instagram, dove alcune vittime del pestaggio di una settimana fa hanno giurato vendetta, ha fatto scattare l’allarme e in piazza del Popolo sono arrivate cinque pattuglie di carabinieri, Polizia Locale e Guardia di Finanza per sventare ogni tentativo di aggressione. Intanto, la minoranza di centrosinistra ritorna sul punto della sicurezza in città.

"A Casalpusterlengo la situazione è purtroppo fuori controllo – attacca il consigliere comunale Pd Roberto Ferrari –. Ci sono alcune questioni da approfondire, come per esempio la frequenza con cui avvengono questi gravi episodi e perchè proprio in città con personaggi che per la gran parte arrivano da fuori. Ci sono alcune tematiche che il Comune deve prendere in mano, come il nodo abitativo per esempio, e la sede opportuna potrebbe essere una commissione ad hoc la cui istituzione invece è stata bocciata".

Mario Borra