Scontri dopo Fanfulla-San Giuliano City: Daspo per 10 tifosi

Pieve Fissiraga (Lodi), 18 dicembre 2023 – Tensione dopo la partita di calcio: emessi 10 Daspo. Il questore di Lodi Pio Russo ha emesso dieci daspo, con divieto di avvicinamento ai luoghi sportivi, per altrettanti tifosi ritenuti responsabili di tensioni avvenute dopo la partita dell’A.S.D. Fanfulla contro il San Giuliano City. I primi disordini si sono verificati già prima del fischio di inizio, fuori dallo stadio di Pieve Fissiraga, quando le due tifoserie, incrociandosi, si sono scambiate insulti e minacce, facendo esplodere alcuni petardi. Ben oltre il termine della gara, gli ultras sangiulianesi, ritornati sul posto, hanno poi trovato le forze di polizia che hanno impedito lo scontro tra due fazioni contrapposte, scortando in seguito i tifosi ospiti fino al confine provinciale. Le riprese degli operatori della polizia scientifica e i successivi accertamenti hanno consentito ai poliziotti della Questura di Lodi di identificare, in tempi brevissimi i tifosi. Nello specifico, al termine della partita del 10 dicembre 2023, dopo il deflusso dei tifosi ospiti dallo Stadio Dossenina, scortati dalle forze dell’ordine, al parcheggio del Bennet di Pieve Fissiraga, alcuni sostenitori del San Giuliano, sono stati rivisti in zona stadio, travisati e muniti di bastoni, per scontrarsi con tifosi locali. Quest’ultimi, a propria volta incappucciati, brandendo mazze e bastoni, hanno tentato, senza successo, di forzare il blocco della polizia. Fortunatamente le pattuglie sono però riuscite a ristabilire l’ordine pubblico, impedendo il peggio.