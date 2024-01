Scomparso il cardiologo. Gazzaniga

È morto il dottor Mario Gazzaniga (nella foto). Aveva compiuto 101 anni a luglio. Lo hanno annunciato i figli Maria Luisa e Pietro. Se n’è andato serenamente mercoledì nel tardo pomeriggio, a causa dell’età. Era nato a Soncino il 3 luglio 1922. Dopo essersi laureato a Pavia nel 1947, è stato il primo medico della provincia di Cremona ad ottenere, nel 1953, la specializzazione in cardiologia. Successivamente si è trasferito a Crema. Dopo aver lavorato per alcuni anni in ospedale, ha aperto lo studio come cardiologo a Soncino e, nel 1958, a Crema, dove ha concluso all’età di 90 anni la sua attività. In questo studio sono passate più generazioni di pazienti e ancora oggi persone anziane lo ricordano come medico curante dei loro genitori. Da subito appassionato all’elettrografia, ha approfondito gli studi e l’esperienza sul campo, ha completato la sua formazione frequentando corsi in Italia e all’estero, soprattutto a Parigi. Grazie alla sua competenza internistica ha sempre mantenuto, nonostante la specializzazione, un approccio globale, olistico nei confronti dei pazienti.

Ha svolto la professione con una disponibilità rara e una naturale predisposizione empatica nel rapporto con il paziente, unendo l’abilità professionale all’aspetto umano. Sposato con Luisa Gastaldi, deceduta nel 2019, ha avuto due figli, Pietro e Maria Luisa, il primo cardiologo e la seconda laureata in lettere e filosofia. Era nonno di 7 nipoti e bisnonno di 4. La camera ardente è stata allestita alla Casa del commiato dell’Agenzia Duomo. I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14 a Crema nella chiesa di San Benedetto. Sarà sepolto nella tomba di famiglia nel cimitero di Soncino.

Pier Giorgio Ruggeri