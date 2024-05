Schianto tra mezzi pesanti, autista incastrato

È di un ferito in condizioni serie il bilancio dello scontro avvenuto ieri mattina intorno alle dieci sulla provinciale 591, in prossimità del comune di Montodine. Si sono scontrati due autoarticolati, il primo adibito al trasporto di cavalli, fortunatamente vuoto e il secondo per il trasporto della ghiaia. Il mezzo per il trasporto cavalli stava procedendo con direzione Crema quando si è scontrato con il camion adibito al trasporto della ghiaia che proveniva da Ripalta e che avrebbe allargato la curva, invadendo la corsia opposta.

Nello scontro l’autista del camion adibito al trasporto dei cavalli, un uomo di 53 anni residente nel Mantovano, è rimasto incastrato nella sua cabina. Per liberarlo sono intervenuti i vigili del fuoco di Crema.

Una volta consegnato ai soccorritori, l’autista è stato controllato dal medico che, viste le condizioni delle ferite, ha preferito chiamare un’eliambulanza per trasportarlo nell’ospedale di Cremona dove è stato ricoverato in codice giallo. Illeso l’autista dell’altro mezzo, un cremasco di 59 anni. La strada è rimasta chiusa fino alle 13.

