Schianto tra auto. Carabinieri feriti

Violento scontro all’incrocio regolato da semaforo tra la Serenissima e la via che porta a Izano. Intorno alle 14 di ieri un’auto dei carabinieri di Romanengo, con a bordo due militari di 25 e 29 anni, in sirena e proveniente da Crema e diretta verso Romanengo, ha passato il semaforo ed è stata centrata da una Skoda, condotta da un 45enne di Izano, che arrivava da Offanengo ed era diretta dall’altra parte. Subito sono arrivati i soccorsi con auto medica e due ambulanze della Croce Rossa e Croce Verde di Crema. Uno dei due carabinieri, il 25enne, è stato accompagnato nell’ospedale di Cremona, mentre il collega e l’autista della Skoda a Crema, tutti in codice giallo.P.G.R.