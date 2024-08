Schianto sulla via Emilia. Ferite cinque donne alla curva maledetta

Frontale tra due auto sulla via Emilia, ferite 5 donne. L’incidente è avvenuto alle 21.15 di mercoledì sulla strada statale 9 via Emilia a San Rocco al Porto. Due auto si sono scontrate all’inizio della famigerata “curva della morte“, teatro, negli anni, di innumerevoli e spesso gravi schianti. Le responsabilità dell’accaduto sono al vaglio dei carabinieri della compagnia di Codogno, intervenuti anche per gestire la viabilità, finita nel caos. La tratta è stata infatti chiusa al traffico, in entrambi i sensi di marcia, fino a tarda sera. Su un’auto viaggiava una ragazza di 20 anni di Guardamiglio, rimasta ferita più gravemente rispetto agli altri coinvolti. L’ha presa in cura l’elisoccorso partito da Como ed è stata accompagnata, per accertamenti e cure, al Policlinico San Matteo di Pavia. Accusava dolore a torace, sterno, clavicola, ma è sempre rimasta cosciente. Nonostante la gravità dei traumi, la giovane per fortuna non corre però pericolo di vita. Sono rimaste ferite anche le quattro donne a bordo del secondo mezzo incidentato. La conducente, italiana di 64 anni, finita all’ospedale di Pavia, trasportava tre ucraine e romene di 34 e 37 anni. Una aveva una vistosa ferita alla testa ed è stata portata a Cremona dall’ambulanza di Piacenza mentre un’altra è finita a Cremona. P. A.