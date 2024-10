Schianto frontale con un camion. Il giovane sull’auto è gravissimo

MONTANASO (Lodi)

È in prognosi riservata il giovane rimasto gravemente ferito, l’altra notte, nell’incidente stradale avvenuto a Montanaso Lombardo. Lo scontro frontale tra un autoarticolato e un’Audi – le cui cause sono al vaglio dei carabinieri di Lodi Vecchio – ha visto il 22enne D.B.A. origini straniere ma residente a Salerano sul Lambro, incastrato tra le lamiere della sua macchina ed estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco.

Il giovane è stato portato con l’elisoccorso al Policlinico San Matteo di Pavia in codice rosso, quello ritenuto indice di maggiore gravità da perte dei medici. Aveva diverse ferite e un serio trauma cranico. Intanto via Emilia, per consentire l’intervento in emergenza, è rimasta chiusa.

Erano le 3.10 quando le squadre dei soccorritori hanno raggiunto i feriti coinvolti nello schianto sulla via Emilia. Il soccorso sanitario ha impegnato anche l’automedica e due ambulanze della Croce Rossa. Dopo lo scontro la vettura è rimasta in carreggiata, distrutta nella parte anteriore, l’autoarticolato si è girato di traverso, con la motrice in un fosso.

Un secondo incidente è accaduto all’alba in A1 all’altezza di Casalpusterlengo, dove si sono scontrati una macchina e un furgone che ha finito per ribaltarsi in direzione Nord. Coinvolti tre uomini di 41, 55 e 69 anni. Erano le 6.40. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Casalpusterlengo e i soccorritori del 118, oltre alle forze dell’ordine. Le tre persone che viaggiavano sui veicoli coinvolti sono state prese in cura dai sanitari, mentre i pompieri hanno messo in sicurezza i veicoli. Nessuno correva pericolo di vita. Il furgone era accasciato su un fianco, lungo la rientranza di una piazzola di sosta. Mentre l’auto, una berlina di Casa Audi, era rimasta ferma sul posto con le quattro ruote a terra e molti altri danni. La Centrale unica dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza ha mandato sull’incidente l’automedica, due ambulanze della Croce Rossa di Codogno e della Croce Casalese.

A Lodi in Strada Vecchia Cremonese intorno alle 18.20 di ieri schianto tra due auto, tre feriti. L’impatto è stato violentissimo, uno dei passeggeri è rimasto incastrato nell’abitacolo e liberato dai pompieri. Grande spiegamento di soccorritori, eliambulanza compresa.

Paola Arensi