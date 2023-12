Scatta il primo concorso per il miglior panettone

Una gara di panettoni tra 20 pasticcerie e forni del territorio lodigiano. Questa è l’idea di “Panettoni 10 e Lodi“, competizione che si svolgerà domenica 10 dicembre alle 17 in piazza della Vittoria. L’iniziativa è promossa da Confartigianato, Confcommercio e Unione Artigiani Lodi, in collaborazione con il Comune di Lodi. Questo primo campionato provinciale vuole essere sia competitivo, ma anche strumento di promozione del territorio e mezzo per far scoprire ai cittadini le imprese locali. I vincitori saranno premiati il giorno stesso e giudicati da tre tecnici esperti del settore: Giulia Seveso, pasty chef del ristorante La Coldana di Lodi; Tatiana Moreschi, docente di lievitazione e pasticceria; Francesca Cingi di Ninni’S Cake I dolci di Francesca che ha recentemente vinto la medaglia d’argento al campionato mondiale The Best Panettone. Dopo la premiazione assaggi liberi.