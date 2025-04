Sant'Angelo Lodigiano, via Cazzulani ora è a senso unico: migliora la vivibilità e aumenta la sicurezza

Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), 7 aprile 2025 – Il Comune di Sant'Angelo Lodigiano ha deciso di istituire il senso unico di marcia in via Cazzulani. La novità è partita oggi 7 aprile 2025 e agli automobilisti si chiede quindi prudenza. L'obiettivo è migliorare la vivibilità del territorio e aumentare la sicurezza della circolazione stradale. La nuova ordinanza vale dal civico due, in centro abitato, fino al termine della via, in direzione della strada provinciale 235, periferia della città.

La decisione ha un duplice scopo: il primo è quello di impedire l'ingresso di auto che scaricano rifiuti dalla strada provinciale, dato che questo accade di frequente e spesso, ad agire, non sono residenti della città (di conseguenza l'amministrazione comunale farà installare anche una nuova telecamera all'ingresso della via); il secondo obiettivo è mettere in sicurezza una via troppo stretta per un duplice passaggio.

Il comune comunica anche che, in seguito ai lavori di E- distribuzione, via Cazzulani sarà asfaltata, come per altro richiesto dai residenti.

Intanto sono iniziati i lavori di scavo per la posa della fibra ottica. Le vie interessate sono Via Don Anelli/Via Bruno Buozzi, oggi Martedì primo aprile Via Bruno Buozzi, mercoledì Via Luigi Enaudi/Viale Italia/ Via Del Chiesuolo, giovedì Via Bracchi / Via Delle Rose/Via Dei Fiori / Via Delle Orchidee / Via Dei Garofani e venerdì Via Don Ferrari / Via Dei Tulipani / Via Bertolotti / Via Mattei / Via Flaim/ Via Toscanini.