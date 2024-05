Sant'Angelo Lodigiano, controlli in bar e locali pubblici: scattano 8.000 euro di sanzioni

Sant’Angelo Lodigiano, 9 maggio 2024 – Controlli amministrativi in esercizi commerciali e locali di Sant’Angelo Lodigiano, scattano 8.000 euro di sanzioni. La Questura di Lodi e in particolare la divisione della polizia amministrativa e sociale hanno ispezionato negozi e bar del Santangiolino. Gli agenti si sono concentrati su realtà che, nel recente passato, sono state segnalate per risse ed episodi di illegalità.

La Questura sta infatti portando avanti controlli, anche fuori dal capoluogo di provincia, per intercettare fenomeni di macro e microcriminalità e individuare i luoghi, che siano punti di incontro od esercizi commerciali, dove questi si verificano. Così da prevenire situazioni di pericolo per cittadini, avventori e frequentatori.

Sono quindi stati controllati, con la collaborazione della polizia locale di Sant'Angelo Lodigiano, diversi esercizi commerciali e bar della zona del centro. I controlli sono inoltre stati estesi anche ai numerosi clienti delle attività ispezionate. I poliziotti hanno staccato sanzioni amministrative per oltre 8.000 euro. È stato sequestrato anche un ciclomotore sprovvisto di targa. Nelle stesse ore la squadra mobile ha effettuato un’attività di controllo e perquisizione nell’ambito della lotta al traffico di stupefacenti. Nel mirino un uomo residente a Sant'Angelo Lodigiano, trovato in possesso di droga e per questo denunciato a piede libero.