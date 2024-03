"Violente liti e tanti pregiudicati nel bar", chiusura temporanea di un locale a Sant’Angelo

Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), 26 marzo 2024- Il questore di Lodi sospende l’attività di un locale per una settimana:“Frequenti violente liti e troppi pregiudicati che frequentano abitualmente l’esercizio pubblico”. Sono queste le motivazioni che hanno fatto scattare il provvedimento del questore di Lodi Pio Russo.

È stata disposta la sospensione, con conseguente chiusura temporanea, per sette giorni, dell’attività di un bar del centro di Sant’Angelo Lodigiano. Successivamente, il titolare potrà riaprire. La misura è arrivata “dopo una serie di segnalazioni e interventi, ricevute e effettuati dall’Arma dei carabinieri, relative alla frequentazione del locale da parte “di numerosi pregiudicati” “ ribadisce una nota della Questura. Per gli inquirenti:”Si tratterebbe di una frequentazione continua e non occasionale, di questo esercizio commerciale, riscontrata attraverso diversi controlli avvenuti nell’ultimo periodo e intensificati per vederci chiaro” ribadisce una nota. Sempre secondo il provvedimento, “l’esercizio commerciale risulta abitualmente frequentato da soggetti gravati da precedenti di polizia, per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti e che, in alcune occasioni, hanno dato luogo a violente liti, sedate dagli stessi avventori”.

Da qui la sospensione temporanea dell’attività cui, suo malgrado, il titolare dovrà attenersi, per evitare di incorrere in ulteriori provvedimenti o sanzioni