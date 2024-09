Sant’Angelo Lodigiano: in vendita i biscotti delle Buone stelle per assistere i bimbi malati di cancro

Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), 27 settembre 2024 – Il Rotary Club Belgioioso-Sant’Angelo ha aderito all’iniziativa della “Fondazione Soleterre” e organizza una raccolta fondi per i bambini affetti da cancro.

Il sodalizio sarà con i suoi gazebo in piazza Vittorio Veneto, sabato 28 settembre 2024, a Belgioioso e domenica 29 Settembre 2024, in piazza Caduti a Sant’Angelo Lodigiano. La Fondazione Soleterre, presieduta da Damiano Rizzi, segue sia i piccoli pazienti durante la malattia, sia le loro famiglie. In Ucraina, ma anche in altre parti del mondo.

Il sostegno è sia materiale sia psicologico, pratico e gratuito, per la soluzione dei tanti problemi che affliggono le famiglie di questi bambini già provati dalla malattia. Nei gazebo verranno venduti i sacchetti di biscotti delle “Buone Stelle” e il ricavato sarà interamente devoluto a Soleterre.

“Il Rotary club Belgioioso-Sant’Angelo Lodigiano, nel passato, ha già collaborato con Soleterre per sostenere una scuola per la preparazione dei medici oncologici in Africa (erano stati donati 60mila euro ndr) e si augura di poter essere di aiuto anche per il futuro” auspica il rotariano e promotore dell’iniziativa Giovanni De Biasi.