San Rocco al Porto, al mago dei sughi la prima cittadinanza onoraria. Pietro Casella: "Io partito dal nulla"

San Rocco al Porto (Lodi) – Circa 400milioni di bustine monodose, con scritto “Prodotto a San Rocco al Porto”, distribuite annualmente in Italia. E’ uno dei biglietti da visita che ha reso leader mondiale l’azienda Formec Biffi, il cui presidente e fondatore Pietro Casella è stato accolto il 26 ottobre 2024, dal sindaco Matteo Delfini, all’auditorium del paese, perché destinatario della prima cittadinanza onoraria locale. Casella si è raccontato umilmente, partendo dalla storia della sua vita, fatta di fatica e idee: dai primi passi in Unilever, in laboratorio, per poi realizzare la propria azienda. Realtà che è nata per fare prodotti a marca privata e poi ha acquisito il marchio Biffi ed è riuscita a entrare, col suo brand, nella grande distribuzione e ancora oggi è tra le migliori d'Italia. “Ringrazio soprattutto i dipendenti e collaboratori e chi sta in produzione. Più volte hanno dimostrato attaccamento all'azienda. Specialmente nel periodo del Covid, quando nessuno ha usato escamotage per non andare a lavorare” ha detto il presidente. Poi ha mostrato la prima macchina tubettatrice, di seconda mano, acquistata quando non aveva ancora dipendenti e ha presentato la prima collaboratrice, Liliana Contardi, che faceva in modo che la maionese entrasse nei tubetti (presente all’evento ndr). Fino ad arrivare ai giorni nostri, con più di 150 milioni di fatturato previsto, automazione delle linee e robot molto all'avanguardia.