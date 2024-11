Samuel morto a 15 anni. La mamma ora è con lui

È partita ieri mattina in Costa d’Avorio la mamma del 15enne ivoriano Samuel Gbessi, morto sabato per un improvviso malore mentre si trovava nel paese africano, da febbraio, per studiare in un collegio. Il giovane è nato e cresciuto a Casalpusterlengo dove aveva studiato all’Itis Cesaris, aveva intessuto la sua rete di amicizie e aveva militato nel Casalpusterlengo 1947 calcio. Domenica era partita subito una gara di solidarietà promossa dagli amici della famiglia per raccogliere denaro e permettere alla mamma di andare in Costa d’Avorio e riportare il figlio a Casalpusterlengo dove si svolgeranno i funerali. Lunedì sera, in piazza del Popolo, amici, parenti e dirigenti del club di calcio hanno organizzato un presidio di ricordo e commemorazione alla presenza anche del sindaco Elia Delmiglio. In meno di ventiquattro ore sono stati raccolti 1.300 euro che hanno permesso alla mamma di partire per Abidjan. La raccolta fondi però continua per poter sostenere le prossime spese, sicuramente cospicue.