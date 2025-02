Saluto romano dopo il corteo dedicato a Ramelli. Tre assoluzioni per insufficienza di prove

Sono stati assolti per insufficienza di prove tre uomini in Tribunale a Lodi che erano finiti a processo per aver partecipato a un corteo di una trentina di persone per le vie di Sant’Angelo Lodigiano terminato nel piazzale dedicato a Sergio Ramelli l’8 luglio 2023, giorno del compleanno dell’esponente del fronte della Gioventù ucciso a Milano nel 1975. In quell’occasione la Digos aveva filmato alcune persone che alzavano il braccio nel saluto romano, rispondendo alla chiamata “Camerata Ramellì“. Il pm aveva chiesto un anno di reclusione per i tre (un 67enne pavese, un 57enne bresciano e un 46enne di Sant’Angelo), ma il collegio giudicante ha ritenuto che per il contesto (scarsa partecipazione e l’assenza di pubblico) fosse mancata nella manifestazione l’idoneità a promuovere la rinascita del fascismo e che le indagini non abbiano dimostrato la finalità di promuovere associazioni o comportamenti con finalità discriminatorie.