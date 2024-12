Sagra di Santa Lucia a Lodi: mercatini di Natale con casette di legno e prodotti locali

Siamo qui per il rilancio della festa di Santa Lucia, un progetto che, con le nuove casette di legno, devo dire che è ben riuscito. Queste le parole di Giacomo Errico, presidente Apeca (Associazione provinciale esercenti commercio ambulante) dette ieri mattina in piazza Vittoria all’inaugurazione ufficiale della Sagra di Santa Lucia.

Costituito da casette di legno, con al centro della piazza il grande albero di Natale, il villaggio di legno, attivo dal 5, animerà il centro fino al 15 dicembre.

Prima del taglio del nastro ha preso la parola Carlo Sangalli, presidente Confcommercio-imprese per l’Italia, della Camera di Commercio, e di Confcommercio, Milano Monza Brianza Lodi: "È sempre bello partecipare a queste manifestazioni, è una giornata uggiosa illuminata dalla presenza di questi mercatini, che danno vitalità dal punto di vista economico e sociale. Questa bella piazza diventa così punto di incontro tra tradizione ed innovazione, rendendo questa città sempre più attrattiva e partecipata, con il qualcosa in più dato dalla grande presenza di prodotti enogastronomici locali, punto di forza di questo territorio, che aggiunge qualcosa in più rispetto ai mercatini di Milano. Inoltre, questo mercatino è interattivo perché dedica spazio ad attività didattiche per adulti e bambini, penso all’affascinante ciclo di produzione della cioccolata. Il mio augurio è che questo mercatino diventi un patrimonio della città, da salvaguardare e tramandare".

Ha preso poi parola il sindaco di Lodi, Andrea Furegato: "Quello appena passato è un week-end di “riscaldamento” per i mercatini; Confcommercio ha aderito con forza alla proposta di potenziare questa sagra".

Hanno poi chiuso le parole del vescovo di Lodi, Maurizio Malvestiti: "Sono contento di condividere questo momento con i presenti, come sono contento della scelta delle casette, rimandando alla casa, simbolo di calore, di comunità, di ritrovo. Il ritrovarsi è forse, nei tempi difficili che stiamo vivendo, l’obbiettivo che dobbiamo porci. Benedico queste casette come tutte le case del lodigiano e tutte le case del mondo".