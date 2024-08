Sagra blindata a San Rocco. Stop alle bevande di vetro

Divieto di servire bevande di vetro e portare bombolette urticanti al “Ferragosto Sanrocchino“. Dal 9 al 17 agosto, per la sagra patronale, di San Rocco al Porto, ogni sera, tante iniziative al parco di via da Vinci con somministrazione di alimenti e bevande e intrattenimento musicale. Ma per il Comune del sindaco Matteo Delfini (nella foto) , trattandosi di iniziativa a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l’adozione di misure ed interventi atti a garantire sicurezza. Una apposita ordinanza, quindi, vieta in tutta l’area della sagra di servire e vendere bevande in contenitori di vetro o lattine, fatta eccezione per le bottiglie di vino consumate al tavolo, i cui resi saranno prontamente ritirati dagli incaricati.

Inoltre non si potranno servire alimenti in piatti di ceramica o simili materiali suscettibili di facile rottura e di possibile utilizzo come oggetti contundenti.

Gli avventori della manifestazione non potranno introdurre nell’area della manifestazione, bevande alcoliche e non, se non acquistate direttamente agli stand dell’evento. Parimenti non potranno essere utilizzati spray urticanti o materiale pirotecnico. La violazione è punita con una sanzione pecuniaria da 100 a 500 euro. In caso di accertamento della violazione verrà disposta la sospensione della manifestazione.

P.A.