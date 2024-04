Rubano due furgoni: entrambi s’impantanano

Rubano un furgone allo scopo di usarlo per liberare dal fango un altro furgone, a sua volta rubato, ma finiscono per impantanare tutti e due i veicoli e se ne vanno abbandonandoli. È successo a Trescore, dove i due mezzi sono stati ritrovati in un terreno situato in zona Silc, ditta di prodotti per l’igiene personale. I proprietari del furgone hanno spiegato: "Il furgone – ci è stato rubato sotto casa nella notte fra mercoledì e giovedì, così abbiamo pensato a un appello via social. Un residente aveva già notato i due furgoni giovedì mattina, alle 6.30, fermi in un terreno a Trescore. Poi, venerdì mattina, avendo rivisto i due furgoni ancora lì, ha chiamato la ditta Valtellina (il logo aziendale è sulla portiera del nostro furgone) che ci ha a sua volta avvertito. Con i carabinieri ci siamo recati sul posto. Il nostro furgone era davanti a un altro furgone che è risultato essere stato rubato a Reggio Emilia nei mesi scorsi. Questo furgone si era impantanato e ne serviva un altro per liberarlo. In realtà si sono impantanati entrambi e così sono stati abbandonati dai ladri. Nel nostro veicolo è stata danneggiata la serratura della portiera e divelta la centralina per poterlo far partire".

P.G.R.