Codogno (Lodi), 15 agosto 2019 - Arraffa un blocchetto di Gratta e vinci e fugge dal bar, dopo cinque mesi finisce nei guai. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Codogno non si sono arresi e hanno dato un nome al presunto manolesta che a marzo ha derubato un bar di Codogno. Approfittando di un momento di distrazione del barista, infatti, qualcuno aveva portato via un blocchetto da 55 biglietti Gratta e vinci dal valore di 275 euro. Durante l’indagine ne sono stati ritrovati e sequestrati 12, tagliandi riscossi in un altro bar di Castiglione. E adesso è stato denunciato a piede libero per furto un romeno del 1996 domiciliato ad Ardea (RM). Paola Arensi

© Riproduzione riservata