Ruba gioielli a una pensionata con la scusa di aiutarla nelle pulizie

Una donna, alcuni mesi fa, si era offerta di aiutare una signora anziana, che la conosceva, nelle pulizie di casa. La donna aveva accettato e l‘aveva fatta entrare nel suo appartamento, chiedendole di pulire la cucina, dove c‘era una piccola cassetta di sicurezza. Non vista, la donna delle pulizie aveva aperto la cassetta e prelevato alcuni gioielli che vi erano custoditi. Del furto la padrona di casa si era però accorta solo alcuni giorni più tardi, quando aveva aperto la cassetta per riporre alcuni gioielli per prenderne altri. Verso la fine di febbraio l‘anziana ha incontrato ancora la signora delle pulizie, la quale si è offerta nuovamente di aiutarla a ripulire casa. L‘anziana ha accettato, chiedendole di pulire il garage. Tutto a posto fin tanto che la domestica non ha chiesto di salire in casa per andare in bagno, però si è poi portata in cucina, dove ha prelevato altri gioielli.

Ma la padrona di casa questa volta si era premunita perché non appena la collaboratrice se ne è andata, ha controllato la cassetta di sicurezza e scoperto che mancavano bracciali, anelli, pendagli, orecchini, catenine in oro e altri monili, tutti in oro che però l‘anziana aveva precedentemente fotografato. Nessun altro era entrato nell’abitazione. Con le foto la donna è andata dai carabinieri per denunciare il furto e i militari sono andati dalla domestica per denunciarla di furto aggravato. Ma dei gioielli, sin qui, nessuna traccia.

P.G.R.