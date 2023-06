"Rottura di carico sulla provinciale 235: interventi dei vigili del fuoco e dell'Arpa"

Camion pieno di scatoloni, bidoni e cisterne ha perso parte del carico, ieri mattina, attorno alle sei, lungo la provinciale 235, in territorio del comune di Pieve Fissiraga: secondo quanto appreso, il mezzo pesante, nell’affrontare una rotonda, ha probabilmente sbandato e parte del materiale è caduto in mezzo alla carreggiata. I vigili del fuoco del comando di Lodi e personale della Provincia di Lodi sono subito intervenuti e, secondo quanto riferito dai pompieri, da alcuni contenitori sono fuoriusciti liquidi, acqua soprattutto ma anche prodotti chimici come acido, che hanno fatto scattare, per precauzione, la mobilitazione dell’Arpa di Lodi per eventuali interventi di bonifica. A causa del carico a terra, la viabilità è andata in tilt anche perchè la zona è ad alta densità di traffico, soprattutto durante le ore mattutine. I carabinieri hanno transennano la zona e deviato il traffico in altre direttrici durante le fasi di recupero di tutto quanto caduto sulla carreggiata: prima di ripristinare il traffico, però, ci sono volute alcune ore.

M.B.