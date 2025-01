Rogo nell’area dismessa. Senzatetto respira fumo e finisce all’ospedale

Principio di incendio nella fabbrica dismessa, all’interno c’era un senzatetto in cerca di riparo dal freddo. L’allarme è scattato alle 3 di ieri mattina in via Vittorio Emanuele a Casalpusterlengo. E sul posto, nella ex Peveralli, dopo la segnalazione del rogo, sono presto arrivati i vigili del fuoco. Con loro anche i carabinieri e il soccorso sanitario. All’interno si trovava un senzatetto, che poi è stato accompagnato in ambulanza all’ospedale di Codogno per accertamenti. Per via del principio d’incendio, infatti, aveva inalato fumo. Bruciavano in particolare dei cartoni. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco volontari del distaccamento locale. Da una prima ricostruzione dell’accaduto sembra siano state causate da una candela accesa dall’uomo per illuminare. Il 48enne fortunatamente non riportava lesioni. P.A.