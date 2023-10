Lodi, l’artista Roberto Mauri presenta ‘Tumulo’ e propone un’esperienza artistica collettiva

Lodi, 26 ottobre 2023 - Roberto Mauri di Lodi, figlio di Giuliano Mauri, autore della cattedrale vegetale di Lodi, torna a stupire con un proprio progetto artistico. E questa volta sarà richiesta la partecipazione dei cittadini, per un’esperienza collettiva.

Sabato 28 ottobre 2023, in località Mezzanino di Boffalora, il creativo presenterà un’opera particolare. Si tratta di una struttura circolare di 7 metri di diametro, sormontata da una cupola di materiale di risulta, che ha battezzato “Tumulo”.

“Gli avventori ci entreranno sdraiati, dato che in piedi non ci si sta, in una zona con ghiaia, vicina al fiume e rimarranno lì alcuni minuti, come fosse una sorta di seppellimento - spiega Mauri stesso che, normalmente, vive queste esperienze da solo, ma ha voluto invece condividere l’iniziativa e spera lo raggiungano in tanti - L’opera è stata realizzata grazie all’autorizzazione del Parco Adda sud, che me la farà lasciare in loco finché la piena se la porterà via. Si tratta infatti di materiali naturali, che rispettano l’ambiente. E chi vorrà provare a entrarci, dovrà presentarsi alle 14.30” continua.

All’esterno del “Tumulo” si potranno ammirare anche grossi piatti e anfore, fatti di ramie e teli colorati: "Dentro si dovrà lasciare un’offerta, come frutta, verdura e pane. Una sorta di offerta votiva” conclude Mauri. All’alba dello stesso giorno l’artista proporrà una performance particolare, ripreso da droni, “tutta da scoprire e che filmerò, a testimonianza” commenta misteriosamente l’ideatore.