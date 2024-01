Risse tra giovani: "Vigili in servizio anche di sera"

Disordini in città, Forza Italia chiede la proroga della presenza notturna della polizia locale il fine settimana. Dopo la rissa della notte di Natale, che ha visto una cinquantina di ragazzi presenti e 6 coinvolti, nel centro storico, si continua a parlare di disagio giovanile. Ma ci sono anche iniziative concrete, come il tavolo della settimana scorsa, per prevenire nuovi episodi. Durante la colluttazione natalizia, erano rimasti feriti, per fortuna lievemente, due giovanissimi e da una lite per futili motivi per strada, erano spuntate anche catene. Sul fronte prevenzione, adesso Forza Italia, partito di maggioranza, annuncia: "Siamo costruttivi e proponiamo di istituzionalizzare la presenza serale della Polizia Locale nei fine settimana, come fatto, su disposizione del vicesindaco Piero Mussida, dal 29 dicembre al 7 gennaio" dicono Francesco Pesatori e Lorenzo Fumagalli, rispettivamente Capogruppo in Consiglio Comunale e segretario cittadino di Forza Italia, che si dicono soddisfatti dell’incontro di venerdì scorso, nel corso del quale amministrazione comunale, associazioni, parrocchie, società sportive e rappresentanti dei gruppi consiliari hanno avviato un confronto sul disagio e sulle problematiche giovanili, in maniera pacata e costruttiva. "Crediamo che queste tematiche vadano affrontate senza polemiche e scontri, in maniera costruttiva e partendo da un punto fermo: valorizziamo le tante cose positive ed i tanti talenti dei nostri ragazzi nello studio, nello sport e nella cultura" insistono. "Accanto a questo poi, senza enfatizzare singoli episodi, è anche necessario garantire una presenza delle forze dell’ordine, non tanto in chiave repressiva ma preventiva, per infondere sicurezza e preservare quel clima di tranquillità che i ragazzi e le famiglie cercano" concludono. P.A.