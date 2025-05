Rissa, quattro denunciati. Bar chiuso per cinque giorni

STRADELLA (Pavia)Sul posto erano rimasti come sempre solo i feriti, per fortuna non gravi, ma i carabinieri hanno poi identificato anche altri coinvolti, che sono stati tutti denunciati per rissa. Con anche la chiusura del bar per cinque giorni. Mancava poco all’una di notte, lo scorso 23 marzo, quando le ambulanze erano intervenute a Stradella, tra piazzale Trieste e viale Cesare Battisti, per una lite tra giovani. "Una rissa avvenuta per futili motivi – hanno fatto sapere ieri i carabinieri – dapprima all’interno e protrattasi all’esterno del bar, nella nottata del 23 marzo scorso, tra più soggetti che, all’arrivo dei militari, si erano già allontanati". Già da sabato, alla titolare del bar Vintage Chupiteria gli stessi carabinieri hanno notificato il "decreto di sospensione dell’attività/licenza ad esercizio pubblico", per cinque giorni, provvedimento richiesto dai militari della Stazione di Stradella ed emesso dal Questore di Pavia. "I militari – spiega ancora l’Arma – grazie alle testimonianze acquisite nell’immediatezza dei fatti e la conseguente attività info investigativa, identificavano e deferivano in stato si libertà quattro soggetti maggiorenni", "tutti responsabili, in concorso e a vario titolo tra loro, di rissa": E.M. 19enne di nazionalità albanese, M.B. 23enne italiano, R.C.O. e A.R.N., rispettivamente di 22 e 30 anni, di nazionalità romena. Stefano Zanette