Lodi, 7 agosto 2019 - Una 18enne nata in Italia ma di origini nordafricane è stata tramortita con un pugno sferrato da un 22enne marocchino, martedì sera, attorno alle 20 in via D'Acquisto. L'aggressione ha avuto luogo, in base a quanto ricostruito dagli agenti della Questura intervenuti sul posto, nell'ambito di un gruppo di cinque conoscenti, tutti attorno ai 20 anni e in stato di alterazione alcolica.

Dapprima è scoppiata una lite per futili motivi, quindi il 22enne ha colpito la ragazza con un pugno: la 18enne in un primo momento sembrava aver perso conoscenza. In sua difesa è intervenuto un 23enne del Gambia richiedente asilo: ne è nata così una zuffa tra i due giovani. Sul posto oltre alla volante è intervenuta un'ambulanza: la ragazza, medicata, ha rifiutato il trasporto in ospedale ed inoltre non ha voluto sporgere querela. Così gli altri due. Ma l'aggressore, già noto alla Polizia per questioni di droga, è stato sanzionato per ubriachezza manifesta.