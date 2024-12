Rinnovato il patto per il sostegno al plesso paritario

Il Comune di Zelo Buon Persico firma una nuova convenzione con la Parrocchia e conferma il sostegno alla scuola dell’infanzia paritaria “Maria Immacolata”. La convenzione con la Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo, valida per l’anno 2024/2025, prevede un contributo annuale di 500 euro, per ciascun alunno iscritto e residente nel Comune di Zelo. Attualmente gli iscritti sono circa 120, per un importo complessivo di circa 60mila euro. A questa cifra si aggiungono ulteriori contributi dal Fondo nazionale per i bambini da 0 a 6 anni che portano il totale del sostegno economico a 70.700 euro. "Grazie a questo accordo, il Comune contribuisce attivamente al mantenimento e al sostegno dei servizi offerti dalla scuola alle famiglie e alla comunità locale - spiega il sindaco Angelo Madonini –. Si collabora da tempo, in modo proficuo, per sostenere una realtà nata 70 anni fa". "Non solo un impegno economico, ma un progetto condiviso volto a valorizzare una realtà storicamente impegnata nell’educazione e nella crescita dei nostri bambini. L’obiettivo è garantire ai genitori la necessaria libertà di scelta e di orientamento culturale e pedagogico". Anche Don Gianfranco Rossi, parroco di Sant’Andrea Apostolo, ha evidenziato: "L’auspicio è che la collaborazione prosegua, le richieste delle famiglie sono numerose, con costante numero di iscrizioni e l’intento è di non incidere sul costo delle rette". La vicesindaco e assessore all’Istruzione Daniela Brocchieri conlcude: "Buon esempio di sinergia. La volontà è quella di proseguire, anche nella messa a disposizione di servizi come l’assistenza educativa scolastica e il servizio scuolabus, nell’affiancamento a una struttura che rappresenta un punto di riferimento". P.A.