Rifiuta di sottoporsi al test per gli stupefacenti. Denuncia e ritiro della patente per una trentacinquenne

Non fai il test per gli stupefacenti? Perdi la patente e prendi una denuncia. È quel che è capitato a una 35enne di Cremona, fermata poco dopo la mezzanotte di martedì in piazza Lodi. I militari hanno visto una donna salire frettolosamente su un’auto, l’hanno fermata e sottoposta al test dell’alcol, risultato negativo. Tuttavia la 35enne mostrava chiari segni di agitazione, come avesse assunto sostante stupefacenti. Per questo motivo i carabinieri le hanno detto che avrebbe dovuto seguirli per effettuare l’esame. Lei si è arrabbiata, ha riferito che aveva incombenze alle quali adempiere nel più breve tempo possibile e ha cercato di sottrarsi ai militari che invece l’hanno fermata, le hanno prefigurato a che cosa si esponeva se non si fosse sottoposta al test in ospedale e, di fronte a una nuova opposizione, l’hanno denunciata e le hanno tolto la patente. P.G.R.