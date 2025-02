Ricerca dei cellulari delle persone disperse. In 4 si specializzano

Localizzazione dei cellulari in caso di valanga, quattro pompieri lodigiani “imparano“ tra la neve di Livigno. Quarantasette vigili del fuoco lombardi hanno partecipato, dal 10 al 14 febbraio, alla formazione proposta dal nucleo “Neve e Ghiaccio“. L’attività è stata finalizzata a far apprendere le tecniche di autosoccorso, in caso di valanga, e l’uso delle strumentazioni per l’individuazione dei telefoni cellulari dei dispersi, sotto la neve, con la tecnologia Imsi Catcher, che permette di triangolare la posizione di un cellulare, anche privo di copertura telefonica. Nel 2024 in Lombardia con questa tecnologia sono state individuate 56 persone.